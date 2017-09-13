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Ekonomi

Euro 'defansif dolar' ile 1.20'nin altında

Euro/dolar paritesi, dolar göstergesinin defansif duruşunu koruması ile 1.20 seviyesinin altında seyrediyor

13 Eylül 2017 17:33

Euro/dolar paritesi, dolar göstergesinin defansif duruşunu koruması ile 1.20 seviyesinin altında seyrediyor

Bloomberg'te yer alan habere göre, Euro, uzun pozizyonlarda kâr realizasyonlarının azalmasıyla dolar karşısında ikinci günde de artıda seyrediyor.

Doların, perşembe günkü ABD enflasyon verisi öncesi uluslararası piyasalardaki zayıflığı euronun kazançlarında etkili oldu.

Doların 10 önemli piyasa parası karşısındaki değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Salı günkü kazançlarınnı bir kısmını sildi. Yatırımcılar, ABD'de açıklanacak enflasyon verisine göre dolardaki kısa pozisyonlarını artıracağı ya da azaltacağına karar verecek.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Londras saatiyle 10:45'te yüzde 0.1 artıda 1.1973 seviyesinden işlem görmesinin ardından hazine tahvili faizlerinin düşmesiyle birlikte yüzde 0.1 geriledi.

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