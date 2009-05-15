Euro bölgesinden rekor küçülme

AB'de ortak para kullanan 16 ülkenin dâhil olduğu Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,6 ile rekor oranda küçüldü.



Resmi istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, 2008'in aynı dönemine göre ilk çeyrekte 27 üyeli AB ekonomisindeki küçülme oranı da yüzde 4,4'ü buldu.



İlk çeyrekte AB içinde en sert küçülen ülkeler yüzde 18,6'yla Letonya, yüzde 15,6'yla Estonya ve yüzde 10,9'la Litvanya gibi küresel krizden en olumsuz etkilenen Doğu Avrupa'dan çıkarken, Kıbrıs Rum kesimi yüzde 1,6'yla da olsa büyümeyi başaran tek AB üyesi oldu.



Yılın ilk çeyreğinde AB'nin büyük ekonomilerinden Almanya yüzde 6,9, İtalya yüzde 5,9, İngiltere yüzde 4,1, Fransa yüzde 3,2 ve İspanya yüzde 2,9 küçüldü.



Bu arada Eurostat, nisan ayında enflasyon oranının Avro Bölgesi'nde değişmeyerek yüzde 0,6'da kalırken, AB'de yüzde 1,2'ye indiğini duyurdu. AB'de enflasyon mart ayında yüzde 1,3 seviyesindeydi.

