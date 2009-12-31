Euro bölgesindeki borçluluk düşündürüyor

T24 - Global krizin etkisini
üzerinden atmaya çalışan Euro Bölgesi’nde 16 ülkeden yarısı borçlulukta
aşırı risk taşıyor. Avrupa Komisyonu’ndan bu ülkelere ‘büyümeyi
tehlikeye atacak harcama yapmayın’ uyarısı geldi.
Milliyet
gazetesinin haberine göre Yunanistan’ın aşırı borç yüküyle krize
girmesi dikkatleri Avrupa bölgesindeki diğer ülke borçlarına çekti.
2009 yılında ekonomilerinde zor günler yaşayan Avrupa ülkeleri, 2010
yılına yaşanan durgunluktan dolayı yüksek borçlarla giriyor.
Wall
Street Journal gazetesi Avrupa Komisyonu’nun Avrupa bölgesinde bulunan
16 ülkenin yarısını kamu borçlarından dolayı ekonomik kriz riski
taşıdıkları gerekçesiyle uyardığını yazdı. Komisyon, konuyla ilgili
uyarı açıklamasında gelecek yıl ve sonraki yıllarda hükümetlerin, acil
borç ödeme ihtiyacı olan kamunun borçlarını ödemek ve bütçe açığını
dengelemek için ekonomik büyüme politikalarını tehlikeye atacak
harcamalarda bulunabileceklerine dikkat çekti.Notlar düşebilir
Son
dönemde Avrupa bölgesinde Yunanistan ve İspanya’nın uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşları tarafından kredi notları düşürüldü. İrlanda
ve Portekiz borçları konusunda önceden uyarılmıştı. Eğer hükümetler
gerekli önlemleri almazsa diğer Avrupa ülkelerinin de
kredi notunun düşebileceği belirtiliyor.
Uluslararası
derecelendirme kuruluşu Fitch, aralık ayında yayımladığı raporda
İspanya ve Fransa’nın güvenilir bir mali programı uygulayamadıkları
takdirde bu ülkelerin kredi notunun düşme riski taşıdığını
açıklamıştı. Yeni vergiler çıkarılacak
Ekonomistlerin
en büyük endişesi, Avrupa ülkelerinin kamu borçlarının ödenmesinin uzun
yıllar alabileceği. Analistlerin yüksek borçlarla birlikte bir diğer
beklentisi de, birçok ülkede yeni vergiler gelmesi ve vergi artışları
yapılması yönünde birleşiyor. Euro Bölgesi’ndeki 16 ülkenin toplam borç
tutarı araştırma kuruluşu Eurostat’ın 2008 yılı rakamlarına göre 6.4
trilyon euro’ya işaret ediyor. Almanya’nın 1.6 trilyon euro, Fransa’nın
1.3 trilyon euro, İtalya’nın 1.6 trilyon euro, Yunanistan’ın 237 milyar
dolar borcu bulunuyor. ‘Spekülatif parayı istemiyoruz’
Rusya’nın
Başbakanı Vladimir Putin, pazartesi günü Moskova’da sermaye girişini
kontrol altına almayı deneyeceklerini söyledi. Putin’in açıklaması
hemen etkisini gösterdi ve Rus rublesi yüzde 1.4 değer kaybetti. Rus
Borsası açıklamanın yapıldığı pazartesi gününü yüzde 0.75 aşağıda
kapadı.
Putin, “Spekülatif sermayenin Rusya’ya gelmesini
istemiyoruz, bizim sermaye akışını düzenlemeye ihtiyacımız var” dedi.
Ekim ayında ilk olarak Brezilya yurtdışından gelen sermayeye vergi
koyan ülke oldu. Rusya’da bunun sinyallerini verdi.Bütçe açığı 3 kat arttı
Avrupa
ülkelerinin toplam bütçe açığı büyük bir hızla yükselerek geçen yıla
göre 3 kat arttı, GSYİH’nin yüzde 6.4’üne ulaştı. Geçen yıl bu oran
yüzde 2 idi. 2010 tahmini ise yüzde 7. Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Jean-Claude Trichet hükümetlerin kontrolden çıkan borçlanmalarının
enflasyonu kontrol etme yeteneğini sarsacağını söyledi. AB
projeksiyonuna göre Almanya ve Fransa harcamalarını artıracak,
Fransa’nın bütçe açığı GSYİH’nin yüzde 8’ine ulaşacak. Bu iki ülkede
işsizlik oranı da artışını sürdürecek.