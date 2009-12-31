Euro bölgesindeki borçluluk düşündürüyor

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Notlar düşebilir

Yeni vergiler çıkarılacak

‘Spekülatif parayı istemiyoruz’

Bütçe açığı 3 kat arttı

Milliyet gazetesinin haberine göre Yunanistan’ın aşırı borç yüküyle krize girmesi dikkatleri Avrupa bölgesindeki diğer ülke borçlarına çekti. 2009 yılında ekonomilerinde zor günler yaşayan Avrupa ülkeleri, 2010 yılına yaşanan durgunluktan dolayı yüksek borçlarla giriyor.Wall Street Journal gazetesi Avrupa Komisyonu’nun Avrupa bölgesinde bulunan 16 ülkenin yarısını kamu borçlarından dolayı ekonomik kriz riski taşıdıkları gerekçesiyle uyardığını yazdı. Komisyon, konuyla ilgili uyarı açıklamasında gelecek yıl ve sonraki yıllarda hükümetlerin, acil borç ödeme ihtiyacı olan kamunun borçlarını ödemek ve bütçe açığını dengelemek için ekonomik büyüme politikalarını tehlikeye atacak harcamalarda bulunabileceklerine dikkat çekti.Son dönemde Avrupa bölgesinde Yunanistan ve İspanya’nın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından kredi notları düşürüldü. İrlanda ve Portekiz borçları konusunda önceden uyarılmıştı. Eğer hükümetler gerekli önlemleri almazsa diğer Avrupa ülkelerinin dekredi notunun düşebileceği belirtiliyor.Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, aralık ayında yayımladığı raporda İspanya ve Fransa’nın güvenilir bir mali programı uygulayamadıkları takdirde bu ülkelerin kredi notunun düşme riski taşıdığını açıklamıştı.Ekonomistlerin en büyük endişesi, Avrupa ülkelerinin kamu borçlarının ödenmesinin uzun yıllar alabileceği. Analistlerin yüksek borçlarla birlikte bir diğer beklentisi de, birçok ülkede yeni vergiler gelmesi ve vergi artışları yapılması yönünde birleşiyor. Euro Bölgesi’ndeki 16 ülkenin toplam borç tutarı araştırma kuruluşu Eurostat’ın 2008 yılı rakamlarına göre 6.4 trilyon euro’ya işaret ediyor. Almanya’nın 1.6 trilyon euro, Fransa’nın 1.3 trilyon euro, İtalya’nın 1.6 trilyon euro, Yunanistan’ın 237 milyar dolar borcu bulunuyor.Rusya’nın Başbakanı Vladimir Putin, pazartesi günü Moskova’da sermaye girişini kontrol altına almayı deneyeceklerini söyledi. Putin’in açıklaması hemen etkisini gösterdi ve Rus rublesi yüzde 1.4 değer kaybetti. Rus Borsası açıklamanın yapıldığı pazartesi gününü yüzde 0.75 aşağıda kapadı.Putin, “Spekülatif sermayenin Rusya’ya gelmesini istemiyoruz, bizim sermaye akışını düzenlemeye ihtiyacımız var” dedi. Ekim ayında ilk olarak Brezilya yurtdışından gelen sermayeye vergi koyan ülke oldu. Rusya’da bunun sinyallerini verdi.Avrupa ülkelerinin toplam bütçe açığı büyük bir hızla yükselerek geçen yıla göre 3 kat arttı, GSYİH’nin yüzde 6.4’üne ulaştı. Geçen yıl bu oran yüzde 2 idi. 2010 tahmini ise yüzde 7. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet hükümetlerin kontrolden çıkan borçlanmalarının enflasyonu kontrol etme yeteneğini sarsacağını söyledi. AB projeksiyonuna göre Almanya ve Fransa harcamalarını artıracak, Fransa’nın bütçe açığı GSYİH’nin yüzde 8’ine ulaşacak. Bu iki ülkede işsizlik oranı da artışını sürdürecek.