T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Euro bölgesinde sanayi üretimi yüzde 17.3 geriledi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 geriledi.

20 Mart 2009 02:00

AB'de ortak para kullanan 16 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 geriledi.

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimindeki kayıp 27 üyeli AB'de ise yüzde 16,3 düzeyinde gerçekleşti.

Ocak ayında sanayi üretiminin en hızlı gerilediği AB üyeleri yüzde 26,8'le Estonya, yüzde 23,9'la Letonya, yüzde 21,1'le İsveç, yüzde 21'le Macaristan ve yüzde 20,2'yle İspanya şeklinde sıralandı.

Sanayi üretimi, Avrupa'nın en büyük ekonomileri Almanya'da yüzde 19,1, İtalya'da yüzde 16,7, Fransa'da yüzde 14,6 ve İngiltere'de yüzde 11,9 geriledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24