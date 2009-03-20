Euro bölgesinde sanayi üretimi yüzde 17.3 geriledi

AB'de ortak para kullanan 16 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 geriledi.



AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimindeki kayıp 27 üyeli AB'de ise yüzde 16,3 düzeyinde gerçekleşti.



Ocak ayında sanayi üretiminin en hızlı gerilediği AB üyeleri yüzde 26,8'le Estonya, yüzde 23,9'la Letonya, yüzde 21,1'le İsveç, yüzde 21'le Macaristan ve yüzde 20,2'yle İspanya şeklinde sıralandı.



Sanayi üretimi, Avrupa'nın en büyük ekonomileri Almanya'da yüzde 19,1, İtalya'da yüzde 16,7, Fransa'da yüzde 14,6 ve İngiltere'de yüzde 11,9 geriledi.

