Euro bölgesinde sanayi üretimi geriledi

AB'de ortak para kullanan 16 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesinde sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre Mart ayında yüzde 20,2 ile rekor oranda geriledi.



AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, Euro Bölgesinde sanayi üretimi, Ocak'ta yüzde 16,5 ve Şubat'ta yüzde 19,1 daralmıştı.



Mart ayında sanayi üretimindeki kayıp, 27 üyeli AB ortalamasında yüzde 18,8 olarak hesaplanırken daralmanın en sert yaşandığı ülkeler yüzde 29,7'yle Estonya, yüzde 29,6'yla Lüksemburg, yüzde 24,7'yle İspanya ve yüzde 23,8'le İtalya şeklinde sıralandı.



Sanayi üretimi, AB'nin büyük ekonomilerinden Almanya'da yüzde 21,7, Fransa'da yüzde 15,9 ve İngiltere'de yüzde 14,8 geriledi.

