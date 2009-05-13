T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Euro bölgesinde sanayi üretimi geriledi

13 Mayıs 2009 16:08

AB'de ortak para kullanan 16 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesinde sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre Mart ayında yüzde 20,2 ile rekor oranda geriledi.

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, Euro Bölgesinde sanayi üretimi, Ocak'ta yüzde 16,5 ve Şubat'ta yüzde 19,1 daralmıştı.

Mart ayında sanayi üretimindeki kayıp, 27 üyeli AB ortalamasında yüzde 18,8 olarak hesaplanırken daralmanın en sert yaşandığı ülkeler yüzde 29,7'yle Estonya, yüzde 29,6'yla Lüksemburg, yüzde 24,7'yle İspanya ve yüzde 23,8'le İtalya şeklinde sıralandı.

Sanayi üretimi, AB'nin büyük ekonomilerinden Almanya'da yüzde 21,7, Fransa'da yüzde 15,9 ve İngiltere'de yüzde 14,8 geriledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24