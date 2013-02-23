Euro Bölgesi’nde resesyon devam edecek

Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi’ni sarsan ekonomik yavaşlamanın bu yıl da devam edeceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu bazı ülkelerin bütçe açığını azaltma hedeflerini yakalayamayacağı görüşünde.

Avrupa Komisyonu’nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn durumu şöyle değerlendirdi:

“Geçen seneden kalan rakamlar umut verici değil, ancak yakın bir geçmişte elde edilen daha olumlu veriler ve yatırımcıların giderek artan güveni bulunuyor.”

Euro Bölgesi’nin bu yıl yüzde 0,3 daralması beklenirken, Yunanistan’da ekonominin yüzde 4,4 Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde ise 3,5 küçülme bekleniyor.

Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi için 2013’ün de zor bir yıl olacağı uyarısında bulunuyor. Önümüzdeki aylarda Euro Bölgesi’nde işsizlik ortalamasının daha da artarak yüzde 12’yi aşacağı tahmin ediliyor.

İşsiz sayısının en yüksek olduğu ülkeler Yunanistan, İspanya ve Portekiz. 17 ülkenin oluşturduğu Euro Bölgesi’nde bu yıl işsiz sayısının 19 milyonu geçeceğine dikkat çekiliyor.

Avrupa Birliği uzmanı Hans Martens durumu şöyle değerlendirdi:

“Avrupa kurumları ve üye ülkeler için bu bir felakettir. Zira bu Avrupa’da ekonomik büyüme ve istihdamı teşvik etmek için yeterince çalışma yapılmadığını ortaya koyuyor.”

Euro Bölgesi hükümet borcunun bu yıl GSYH’nın yüzde 95,1’ine ulaşması bekleniyor. Bu Euro’ya geçildiğinden bu yana görülen en yüksek seviye.



Euronews