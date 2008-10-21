Euro bölgesinde krize özel ekonomi yönetimi

Avrupa Birliği dönem başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, mali krize karşı alınacak önlemler çerçevesinde, Euro para birimi kullanan ülkeler arasında, Avrupa Merkez Bankası ile çalışacak "bir ekonomi yönetimi kurulmasını" önerdi.



Avrupa Parlamentosu genel kurulunda konuşan Sarkozy, avro bölgesinin, açık bir şekilde belirlenmiş ekonomi yönetimi oluşturulmadan devam edemeyeceğini söyledi.



Merkezi Frankurt'ta bulunan Avrupa Merkez Bankası'nın bağımsızlığını devam etmesinden yana olduğunu ifade eden Sarkozy,



Avro para birimini yöneten bu bankanın, AB içinde ekonomik bir yönetimle gelişmeleri tartışması gerektiğini savundu.



Sarkozy, gelecek hafta Pekin'de yapılacak AB-Asya ülkeleri toplantısında, Çin ve Hindistan'ın da dünya mali sisteminin reformdan geçirilmesi için düzenlenecek zirveye katılmalarınını sağlanması için çalışacaklarını söyledi.



Sarkozy, "Bu bir küresel kriz, küresel krize küresel yanıt vermek gerekiyor" diye konuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı, dünya liderlerini bir araya getirecek bu zirveden önce, AB ülke liderlerinin görüş birliği sağlamak için kendi aralarında toplanmasını önerdi.



