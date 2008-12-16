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Ekonomi

Euro Bölgesinde istihdam ilk kez geriledi

Euro Bölgesi tarihinde istihdam ilk kez geriledi. Toplam çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre üçüncü çeyrekte 80 bin kişi azaldı.

16 Aralık 2008 02:00

Euro Bölgesi tarihinde istihdam ilk kez geriledi. Toplam çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre üçüncü çeyrekte 80 bin kişi azaldı.

AB'de ortak para kullanan 15 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi tarihinde istihdam ilk kez geriledi. Toplam çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre üçüncü çeyrekte 80 bin kişi azaldı.
Eurostat'ın verilerine göre Euro ülkelerinde 3'üncü çeyrekte istihdam kaybı İspanya'da binde 8, Portekiz'de binde 7, Finlandiya'da binde 2 ve Danimarka'da binde 1 düzeyinde gerçekleşirken Fransa ve Almanya'da sabit kaldı. AB'nin en büyük ekonomisi Almanya'da ise binde 3 artış kaydedildi.

27 üyeli AB'de ise istihdam üçüncü çeyrekte değişmezken Euro Bölgesi dışındaki en büyük ekonomi İngiltere'de binde 3 düşüş yaşandı.

Eurostat, üçüncü çeyrek sonunda Euro Bölgesi'nde 146,1 milyon ve AB'de 226,7 milyon çalışan bulunduğunu bildirdi.

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