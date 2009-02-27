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Ekonomi

Euro Bölgesi’nde işsizlik yüzde 8.2’ye yükseldi

Euro Bölgesi’nde geçen yılı yüzde 8,1'den kapatan işsizlik oranı, Ocak'ta yüzde 8,2'ye yükseldi. Enflasyon yüzde 1.1’e indi.

27 Şubat 2009 02:00

Euro Bölgesi’nde geçen yılı yüzde 8,1'den kapatan işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 8,2'ye yükseldi. Enflasyon ise yüzde 1.1’e geriledi.

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre ortak para avro kullanan 16 ülkenin işsizlik oranı ortalaması, geçen yılın ocak ayında yüzde 7,3 seviyesindeydi.

27 üyeli AB'de ise 2008 sonunda yüzde 7,5 düzeyinde bulunan işsizlik oranı geçen ay yüzde 7,6'ye çıktı.

En az işsiz Hollanda da, en çok işsiz İspanya’da

AB'de en düşük işsizlik oranları yüzde 2,8'le Hollanda, yüzde 4'le Avusturya ve yüzde 4,3'le Danimarka'da kaydedilirken en yüksek işsizlik oranları yüzde 14,8'le İspanya, yüzde 12,3'le Letonya, yüzde 9,8'le Slovakya ve Litvanya'da görüldü.

Bu arada Eurostat, kesinleşen verilere göre enflasyon oranlarının ocak ayında, Euro Bölgesi’nde yüzde 1,1 ve AB'de yüzde 1,7'ye gerilediğini duyurdu.

Enflasyon oranları 2008 sonu itibariyle Euro Bölgesi’nde yüzde 1,6 ve AB'de yüzde 2,2 düzeyindeydi.

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