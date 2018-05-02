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Ekonomi

Euro Bölgesi'nde işsizlik 10 yılın en düşük düzeyinde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) – Euro Bölgesi işsizlik oranı Mart ayında 10 yılın en düşük düzeyine geriledi ve yüzde 8

02 Mayıs 2018 15:36

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) – Euro Bölgesi işsizlik oranı Mart ayında 10 yılın en düşük düzeyine geriledi ve yüzde 8.5 olarak açıklandı. Euro Bölgesi işsizlik oranı Mart’ta Şubat’taki düzeyine göre değişmedi ve yüzde 8.5 olarak açıklandı. Avrupa Birliği’nde ise aynı dönem için işsizlik oranı yüzde 7.1 oldu.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu oran Aralık 2008’den bu yana kaydedilen en düşük işsizlik oranı.
Mart 2017’de Euro Bölgesi işsizlik oranı yüzde 9.4 olarak açıklanmıştı. Avrupa Birliği’nde ise Mart 2017’de işsizlik oranı yüzde 7.9’du.

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