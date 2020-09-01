Euro bölgesinde gerileyerek eksiye düşen enflasyon tedirginlik yaratıyor

Euro bölgesinde enflasyon Ağustos ayında, Mayıs 2016'dan beri ilk kez eksiye düştü.

Reuters'ın haberine göre, ekonomistler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yedi yıldır hedefin altında kalan enflasyonu artırmak için politikayı gevşetici yeni adımlar atmak zorunda kalacağını belirtiyorlar.

Geniş ölçekli ve uzun süreli bir etki

Euro kullanan 19 ülkenin oluşturduğu euro bölgesinde Ağustos ayı enflasyonu yüzde - 0.2 olarak açıklandı. Enflasyon ekonomistlerin yüzde 0.2 artış beklentilerinin altında kalırken, ECB'nin hedefi ise yüzde 2'ye çıkarmak.

Temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 0.4 olarak açıklanmıştı. ECB politika yapıcıları için endişe verici olan ise sadece manşet değil, arz-talep kaynaklı enflasyonun da gerilemesi. Bu durum euro bölgesinde şu ana kadar görülen resesyonun geçici bir şoktan olmadığını, daha geniş ölçekli ve uzun süreli olarak tüketici fiyatlarını etkisi altına alabileceğine işaret ediyor.

Oynak seyir izleyen akaryakıt ve işlenmemiş gıda fiyatları hesaba katılmadığı durumda enflasyon yüzde 1.3'ten yüzde 0.6'ya gerilerken alkol ve tütün ürünlerini de hesaba katmadan hesaplanan enflasyon yüzde 1.2'den yüzde 0.4'e geriledi.

Dezenflasyon etkisinden kaçamayacağız

İki rakam da ekonomistlerin tahminlerinin gerisinde kaldı. Pictet Wealth Management'tan Frederik Ducrozet, "Krizin getirdiği dezenflasyon etkisinden kaçamayacağız, en azından önümüzdeki çeyreklerde" dedi.

Euro bölgesi ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle sert daraldı. ECB, ekonomideki daralmayı hafifletmek için rekor miktarda tahvil alımı yaparak borçlanma maliyetlerini düşük seviyede tutmuş ve bankalara eksi faizle 1 trilyon eurodan fazla kaynak sağlamıştı.

ECB yönetim kurulu 10 Eylül'de bir araya gelecek olsa da bu toplantıda para politikasında büyük bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Ekonomistler gevşeme adımlarının yıl sonundan önce açıklanacağını tahmin ediyorlar.