T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Euro bölgesinde enflasyon yüzde 3,2 geriledi

AB'de 15 ülkenin dâhil olduğu Euro bölgesinde bir önceki ay yüzde 3,6 olan enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 3,2'ye indi.

31 Ekim 2008 02:00

AB'de 15 ülkenin dâhil olduğu Euro bölgesinde bir önceki ay yüzde 3,6 olan enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 3,2'ye indi.

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre Euro enflasyonu, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 4 ile 16 yıllık tarihinin zirvesine ulaştıktan sonra petrol fiyatlarının gevşemesi ve ekonomik durgunlukla birlikte düşüşe geçmişti.

Bu arada Eurostat, Euro Bölgesinde ortalama işsizlik oranının Eylül ayında, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 7,5'te kaldığını bildirdi.

27 üyeli AB'de ise Ağustos itibariyle yüzde 6,9 düzeyinde bulunan işsizlik oranı Eylül'de yüzde 7'ye yükseldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24