Euro bölgesinde enflasyon yüzde 3,2 geriledi

AB'de 15 ülkenin dâhil olduğu Euro bölgesinde bir önceki ay yüzde 3,6 olan enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 3,2'ye indi.



AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre Euro enflasyonu, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 4 ile 16 yıllık tarihinin zirvesine ulaştıktan sonra petrol fiyatlarının gevşemesi ve ekonomik durgunlukla birlikte düşüşe geçmişti.



Bu arada Eurostat, Euro Bölgesinde ortalama işsizlik oranının Eylül ayında, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 7,5'te kaldığını bildirdi.



27 üyeli AB'de ise Ağustos itibariyle yüzde 6,9 düzeyinde bulunan işsizlik oranı Eylül'de yüzde 7'ye yükseldi.



