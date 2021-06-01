Euro bölgesinde enflasyon 3 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi’nde enflasyon koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmaya başlanması ve artan taleple 2 yıldan fazla sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

BloombergHT'nin haberine göre mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 2 ile ekonomist tahminlerinin üzerinde arttı. Enflasyon 2018'den beri ilk kez yüzde 2'ye yükseldi. Çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 0.8’den 0.9’a çıktı.

Almanya'da ise nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle mayısta yüzde 2.5'e yükseldi.

Enflasyon hedefe ulaşsa da bu artışın geçici olduğu ve uzun vadeli olmayabileceği belirtiliyor. Avrupa Merkez Bankası daha önceki açıklamasında bu nedenle fiyat artışlarına ‘temkinli’ yaklaştıklarını belirtmişti.

OECD de son raporunda bölge enflasyonunun önümüzdeki aylarda ivmeleneceğini, yıl sonuna doğru fiyat baskılarının azalacağını öngörmüştü.