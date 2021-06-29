Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven beklentilerin üzerinde

Tüketici Enflasyon Beklentisi endeksi ise haziranda Euro Bölgesi'nde enflasyon baskılarının artmasıyla birlikte mayıstaki 22,2 düzeyinden haziranda neredeyse 5 puan artışla 27,1'e yükseldi.

Satış Fiyatı Beklentileri endeksi ise mayıstaki 29,9 düzeyinden yine nispeten sert bir yükseliş kaydederek 36 düzeyine çıktı.

Hizmetler Sektörü Beklenti Endeksi normalleşme ve yaz mevsiminin sağladığı açık hava avantajının da etkisiyle mayıstaki 11,3 düzeyinden - 14,8 olan beklentiyi de aşarak - haziranda 17,9'a yükseldi.

Sanayiye ilişkin beklenti endeksi ise mayıstaki 11,5 düzeyinden 12,7'ye yükseldi. Bu endekste de beklenti 12,3'tü ve beklentiler olumlu şekilde aşılmış oldu.