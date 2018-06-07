Euro Bölgesi'nde büyüme yavaşlarken, ABD'de hızlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran (DHA) – Euro Bölgesi ilk çeyrekte 2017’nin son çeyreğine göre yüzde 0.4 büyüdü. Verilere göre Euro Bölgesi’nde büyüme yavaşlarken, ABD’de büyüme hızlanıyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nin ilk çeyrekte, çeyrek bazda yüzde 0.4 büyüdüğü, geçen yılın ilk çeyreğine göre sırasıyla yüzde 2.5 ve 2.4 büyüdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre;