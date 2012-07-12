Euro Bölgesi'nde 4,5 milyon kişi işini kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporuna göre, gerekli önlemler alınmazsa gelecek dört yıl içerisinde Euro Bölgesi’nde 4,5 milyon kişi işinden olabilir.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Euro Bölgesi ülkelerini daha fazla kişinin işsiz kalmaması için harekete geçmesi konusunda uyardı. Uluslararası Çalışma Örgütü Direktörü Juan Somavia, yaptığı açıklamada, “Reel ekonomi yatırımlarını artırmak için hedeflenen önlemler alınmazsa, ekonomik kriz daha da derinleşecek ve istihdamda iyileşme hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir” dedi.

Euro Bölgesi'nin ortak para birliğinin kurulmasından bu yana en kötü krizi yaşadığını kaydeden Somavia, “İşsizlik 17 üyenin çoğunluğunda artış gösteriyor ve eğer hızlı bir politika değişikliği yapılmazsa, gelecek dört yıl içinde 4,5 milyon kişinin daha işsiz kalması mümkün" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da gençlerin yüzde 50'si işsiz

Euro Bölgesi'nde 2012 nisan ayı verilerine göre, 17 milyon 400 bin işsiz var. Bu kişilerin 3 milyondan fazlası ise 25 yaş altı. Gençler arasındaki işsizlik oranı en endişe verici rakam olarak nitelendiriliyor. Euro Bölgesi genelinde gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 22 civarında. Ancak ülkeler bazında bakınca, İtalya, Portekiz ve Slovakya'da bu oran yüzde 30'a, İspanya ve Yunanistan'da ise yüzde 50'ye çıkıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü, üye ülkelerin hükümetlerine, eğitim ya da işi bulunmayan genç insanlar için özel programlara sahip olan kuzey ülkelerini örnek almalarını tavsiye etti. Somavia, tüm Euro Bölgesi ülkeleri istihdamı merkeze alan bir büyüme stratejisi benimsemezse, en zengin ülkelerin bile etkilenebileceğini söyledi. (Deutsche Welle Türkçe)