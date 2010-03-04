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Ekonomi

Euro bölgesinde 2010'da ılımlı büyüme bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Euro Bölgesi ekonomisinin 2010 yılında ılımlı hızda büyümesini bekledikleri söyledi.

04 Mart 2010 02:00

T24 - Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean Claude Trichet, Avro Bölgesi ekonomisinin 2010 yılında ılımlı hızda büyümesini bekledikleri söyledi.

Trichet, Banka yönetim kurulunun gösterge faiz oranını beklenildiği gibi yüzde 1 düzeyinde tutma kararı almasının ardından yaptığı açıklamada, son verilerin euro bölgesinde ekonomik toparlanmanın yolunda olduğunu teyit ettiğini, buna karşılık toparlanmanın inişli çıkışlı olmaya devam edebileceğini belirtti.

Jean-Claude Trichet, Banka Yönetim Kurulu'nun euro bölgesi ekonomisi için süren belirsizlikler çevresinde 2010 yılında ılımlı hızda büyüme tahmin ettiğini ifade etti.

Trichet, Yunanistan'ın son bütçe kesintileri planından da övgüyle bahsederek, Yunanistan'ın avro bölgesinden ayrılacağı haberlerini de ''absürd bir varsayım'' olarak değerlendirdi.

Toplantıda, Avrupa Merkez Bankası'nın büyüme tahminlerine de yer verildi. Buna göre, bu yıl avro bölgesinde büyümenin yüzde 0.4 ile yüzde 1.2 aralığında, 2011'de ise yüzde 0.5 ile yüzde 2.5 aralığında olması bekleniyor.

Öte yandan, gelecek yıl enflasyonun yüzde 0.9 ile yüzde 2.1 aralığında olacağı öngörüsünde bulunuluyor.

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