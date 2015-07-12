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Dünya

Euro Bölgesi, Yunanistan'ın reform paketini 'yetersiz' buldu

Yunanistan 3 yıllık üçüncü bir kurtarma paketi için kreditörlerden 53,5 milyar Euro talep ediyor

12 Temmuz 2015 14:44

Euro Bölgesi maliye bakanları 3 yıllık yeni bir kurtarma paketi için başvuran Yunanistan'ın reform taahhütlerini yetersiz buldu.

Brüksel'deki maliye bakanlarının 8 saati aşan toplantısı sonuçsuz kalırken bugünkü AB Zirvesi öncesinde yeni bir toplantı yapılacağı açıklandı.

Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, toplantının ardından yaptığı kısa açıklamada "Yunanistan'ın teklifini derinlemesine konuştuk. Kredibilite ve güven meselelerini tartıştık. Hala çok zor fakat çalışmalar hala ilerliyor" dedi.

Son 5 yılda toplam 240 milyar Euro'luk 2 kurtarma paketine rağmen ekonomisini düzlüğe çıkaramayan Yunanistan 3 yıllık üçüncü bir kurtarma paketi için kreditörlerden 53,5 milyar Euro talep ediyor. 

Atina'nın bunun karşılığında taahhüt ettiği emeklilik reformu, vergileri artırma ve yeni özelleştirmeler dahil bir dizi kemer sıkma önlemini içeren reform paketi gecikmiş ve yetersiz bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan'ın 5 Temmuz'da düzenlenen referandumda kreditörlerin şartlarını reddetmesi üzerine Salı günü Brüksel'de toplanan Euro Bölgesi liderleri yeni kurtarma paketi için Atina'ya 5 gün süre tanımıştı.

 

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