Euro bölgesi Yunanistan'dan ek koşullar talep etti

Brüksel'deki euro bölgesi maliye bakanları toplantısında,Yunanistan'a 130 milyar euro'luk ikinci yardım dilimini serbest bırakmadan önce Atina hükümetinin yerine getirmesi istenen yeni koşullar öne sürüldü.

Toplantının başkanı Jean-Claude Juncker, Yunan koalisyon liderlerinin üzerinde anlaştığı son kemer sıkma politikalarının pazar günü parlamentonun onayını almasını bekleyeceklerini söyledi. Ayrıca, Yunanistan'ın 2012 yılı için bütçesinde 325 milyon euro tutarında ek tasarruf yapması gerektiği belirtildi.

Euro bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'ın siyasi liderlerinin reformları nisan ayında planlanan seçimlerden sonra da sürdüreceklerini taahhüt etmelerini de istiyor.

Yunanistan'da teknokrat Başbakan Lukas Papadimos'un liderliğindeki ulusal birlik hükümetini oluşturan koalisyon ortakları, haftalardır süren müzakerelerin ardından maaşlarda büyük çapta kesinti dahil yeni bir dizi kemer sıkma önlemi konusunda dün anlaşmaya varmıştı.

Fakat Jean-Claude Juncker, ''Son günlerde kaydedilen önemli ilerlemeye karşın, kurtarma paketi hakkında karar almamızı sağayacak gerekli unsurların hepsi masaya getirilmedi.'' dedi. Yunanistan, piyasalara mart ayındaki bono ödemelerini yapabilmesi için, AB ve IMF'nin kemer sıkma politikaları karşılığında taahhüt ettiği 130 milyar euro'luk kredi dilimine muhtaç.

Yunan liderlerin bu hafta üzerinde anlaşmış olduğu kemer sıkma önlemleri arasında asgari ücretin yüzde 22 oranında düşürülmesi, çalışma yasalarının serbestleştirilmesi ve kamu sektöründen 15 bin kişinin işten çıkarılması gibi önlemler yer alıyordu.

Fakat IMF, AB ve Avrupa Merkez Bankası'nın kilit taleplerinden biri olan emeklilik sisteminde reform konusunda Yunan liderler uzlaşamakta zorlandı.

Koalisyon liderlerinin yılda 300 milyon euro dolayında tasarruf sağlaması beklenen bu reform konusunda son dakikada bir uzlaşı sağladığı açıklanmış olsa da, paranın nereden nasıl kesileceğinin ayrıntıları belli olmadı.

Ek kemer sıkma önlemleri Yunan kamuoyunda öfkeli tepkilere neden oldu. Sendikalar, cuma günü başlayacak 48 saatlik genel grev çağrısında bulundu.

(BBC Türkçe)