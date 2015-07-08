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Dünya
Deutsche Welle

Euro Bölgesi Yunanistan'a 5 gün süre tanıdı

Euro Bölgesi liderleri yeni bir kurtarma paketi için Yunanistan'a 5 gün süre tanıdı. Atina'dan pazar günü yapılacak AB zirvesine kadar ayrıntılı reform programı sunması isteniyor.

08 Temmuz 2015 11:42


Euro Bölgesi liderlerinin toplantısının ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk açıklamada bulundu. Tusk, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nin kurtarma fonu olan Avrupa İstikrar Mekanizması'na (ESM) resmi başvuruda bulunacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Yunanistan'ın sıkı reform ve tasarruf koşullarına bağlı kurtarma programı için başvurusunu en geç perşembe gününe kadar yapacağını" kaydetti.

Yunanistan'da bankalar hâlâ açılmadı

Yunanistan için kararlaştırılan ikinci kurtarma programının süresi geçen ay sonunda dolmuştu. Yunan halkı, pazar günü yapılan referandumda kurtarma programının süresinin uzatılması için uluslararası kreditörlerce talep edilen reform ve tasarruf taleplerine hayır demişti.

Bir haftadır bankaların kapalı olduğu Yunanistan'ın mali ve ekonomik açıdan iflası ve Euro Bölgesi'nden çıkma ihtimali ağırlık kazanıyor.

Ekonomi uzmanları arasında Yunanistan'ın krizden ancak kendi para birimiyle çıkabileceği görüşü hakim.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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