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Ekonomi

Euro Bölgesi ve Almanya'da ekonomiye güven Nisan'da sert düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Nisan (DHA) – Euro Bölgesi ve Almanya için bugün açıklanan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi Nisan’da her iki bölge için sert düştü

17 Nisan 2018 15:53

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Nisan (DHA) – Euro Bölgesi ve Almanya için bugün açıklanan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi Nisan’da her iki bölge için sert düştü.
Merkezi Almanya\'da bulunan, Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW)  tarafından yapılan açıklamada Mart ayında 5.1 düzeyinde olan Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi’nin 13.3 puan düşüşle -8.2 düzeyine gerilediği belirtildi. Beklenti ise endeksin -1.0 düzeyine gerilemesiydi. Almanya ekonomisi için endeks Kasım 2012’den bu yana en düşük düzeyine geriledi.
Mevcut duruma ilişkin hissiyat ise (Almanya ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksi) 2.8 puan düşüşle 87.9’a geriledi, beklenti ise 88.0 düzeyine gerilemesiydi.
Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven endeksi ise Mart’taki 13.4 düzeyinden Nisan’da 1.9 düzeyine geriledi. Beklenti ise endeksin 7.3 düzeyine gerilemesiydi.

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