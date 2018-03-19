T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Euro Bölgesi ticaret fazlası Ocak'ta 3.3 milyar euroya geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Mart (DHA) – Euro Bölgesi ticaret fazlası Ocak ayında ithalat hacmindeki artışa bağlı olarak 3

19 Mart 2018 19:13

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Mart (DHA) – Euro Bölgesi ticaret fazlası Ocak ayında ithalat hacmindeki artışa bağlı olarak 3.3 milyar euroya geriledi. Ocak 2017’de 19 üyeli Euro Bölgesi 1.4 milyar euroluk ticaret açığı vermişti. 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre Euro Bölesi ihracatı Ocak 2018’de bir ay öncesine göre yüzde 0.7 artarken, ithalat hacmi ise yüzde 1.1 arttı.

Ticaret dengesi verileri 2017’nin aynı döneminde 1.4 milyar euro ticaret açığı verilmişken, Ocak 2018’de 3.3 milyar euro ticaret fazlası verildiğine işaret etti.

Euro Bölgesi Ocak 2018’de bir yıl öncesine göre yüzde 9.1 artışla 178.6 milyar euro tutarında ihracat gerçekleştirdi. Euro Bölgesi’nin dünyadan gerçekleştirdiği ithalat ise Ocak’ta yüzde 6.3 artışla 175.4 milyar euro oldu. Bunun sonucunda Euro Bölgesi Ocak’ta 3.3 milyar euro ticaret fazlası vermiş oldu.

28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise ihracatlar aynı dönemde yüzde 1.0 düşerken, ithalat yüzde 3.2 arttı. Avrupa Birliği Eurostat verilerine göre Ocak 2018’de 1.0 milyar euro ticaret açığı verdi. Aralık’ta AB’nin ticaret fazlası 5.7 milyar euro olmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHAEuro BölgesiOcakBirliğiOfisi EurostatEuro BölesiTicaretEuro Bölgesi OcakEuro BölgesininOcaktaBununEuro Bölgesi OcaktaAvrupa BirliğindeAvrupa Birliği EurostatAralıkta ABnin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24