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Ekonomi

Euro bölgesi sanayi üretimi yüzde 18.4 düştü

16 Nisan 2009 17:46

Şubat ayında sanayi üretimi, ortak para kullanan 16 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi'nde yüzde 18,4 ve 27 üyeli AB'de yüzde 17,5 geriledi.

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla şubat ayında sanayi üretimindeki kayıp Estonya'da yüzde 30,2, Letonya'da yüzde 24,2, İspanya'da yüzde 22, İtalya'da yüzde 20,7, Almanya'da yüzde 20,6, Fransa'da yüzde 16,3 ve İngiltere'de yüzde 13,9 düzeyinde gerçekleşti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) mart sonunda yayımladığı raporunda Avrupa ekonomisindeki küçülmenin bu yıl yüzde 4,1'e kadar varabileceği tahmininde bulunmuştu.

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