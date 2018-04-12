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Ekonomi

Euro Bölgesi sanayi üretimi Şubat ayında da geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0

12 Nisan 2018 16:22

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 düştü. Avrupa Birliği’nde ise sanayi üretimi aynı dönemde yüzde 0.7 geriledi. Ocak ayında da sanayi üretimi Euro Bölgesi’nde yüzde 0.6 düşmüştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.8 düşerken, bir önceki yıla göre ise yüzde 2.9 arttı.

Açıklamaya göre 28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.7 düşerken, yıllık bazda yüzde 3.1 arttı.

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 0.6 düşmüş, Avrupa Birliği’nde ise yüzde 0.3 gerilemişti.

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