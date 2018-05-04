Euro Bölgesi perakende satışlar Mart'ta aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 0.8 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs (DHA) – Euro Bölgesi’nde perakende satışlar Mart’ta aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 0.8 arttı. Avrupa Birliği’nde ise perakende satışlar aylık yüzde 0.1 düşerken, yıllık yüzde 1.8 arttı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi\'nden (Eurostat) yapılan açıklamaya göre, perakende satışların Mart’ta 19 üyeli Euro Bölgesi’nde yüzde 0.1 arttı, 28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise yüzde 0.1 düştü.

Şubat ayında perakende ticaret hacmi Euro Bölgesi’nde yüzde 0.3 artmış, Avrupa Birliği’nde yüzde 0.4 artmıştı.