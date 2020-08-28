T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Euro Bölgesi'nde toparlanma sinyalleri: Ekonomik güven yükseliyor

28 Ağustos 2020 14:03

Euro Bölgesi'nde bugün açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi ağustos ayında 5.3 puan artışla 87.7 düzeyine yükseldi. 

Avrupa Komisyonu'nun Cuma günü açıkladığı verilere göre, Avrupa Birliği genelinde tüketici güven endeksi de 5.0 puan artışla 86.9 düzeyine çıktı.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven, imalattan hizmet sektörüne, şirketlerin pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasından faydalanması ile birlikte, ağustos ayında da artarak iyileşmeye devam etti.

İstihdam beklentileri endeksi de aynı dönemde Euro bölgesinde 89.6 düzeyine yükselirken, Avrupa Birliği genelinde de 89.5 puana çıktı.

Bu dönemde, sanayide güven endeksi, Koronavirüs (Covid-19) krizinden toparlanma sürecine paralel olarak 3.5 puan yükselirken, yöneticilerin de iş durumunun düzelirken ve talebin de arttığına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen rapora göre, hizmet sektörü güven endeksindeki artış da 9.0 puanı buldu.

ETİKETLER

euro bölgesitüketici güven endeksiekonomi endeksi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24