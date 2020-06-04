Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte 'benzeri görülmemiş küçülme' beklentisi; bu yıl 8,7'lik daralma

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Koronavirüs salgını kriziyle Euro Bölgesi ekonomisinde bu yıl yüzde 8,7'lik bir daralma beklediklerini açıkladı.

Euronews'ten Enis Günaydın'ın haberine göre Yönetim Konseyi toplantısının ardından perşembe günü basın açıklaması yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ekonomide küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını belirtti.

2020 yılı için yüzde 8,7 daralma beklediklerini belirten Lagarde, önümüzdeki iki yılda ise yüzde 5,2 ve yüzde 3,3'lük büyüme öngördüklerini ifade etti. Lagarde, bu tahminlerin "çok büyük belirsizlik" taşıdığı uyarısında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı, "temel senaryo" haricinde alternatif iki tahmin daha yapıldığını, ileride çıkacak sonucun tahminlerden daha kötü olması ihtimalinin daha iyi olması ihtimalinden fazla olduğunu açıkladı.

Enflasyon düşüşte

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi'ndeki enflasyon tahminlerini de aşağı çekti. Yeni öngörülere göre 2020 yılında yüzde 0,3, 2021 yılında yüzde 0,8, 2022 yılında ise yüzde 1,3'lük bir enflasyon bekleniyor.