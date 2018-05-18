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Ekonomi

Euro Bölgesi Mart'ta 26.9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Euro Bölgesi Mart’ta 26

18 Mayıs 2018 15:10

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Euro Bölgesi Mart’ta 26.9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Euro Bölgesi’nin ödemeler dengesi ise Mart’ta 32.0 milyar euro fazla verdi.

Avrupa Ulusal İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) tarafından yapılan açıklamaya göre;

- Euro Bölgesi’nin dış ticareti yıllık yüzde 2.9 düşüşle 199.9 milyar euroya geriledi.

- Mart 2017’de Euro Bölgesi dış ticareti 205.9 milyar euro ile zirve yapmıştı.

- Euro Bölgesi’nin ithalatı Mart’ta yıllık yüzde 2.5 düşüşle 173.0 milyar euroya geriledi.

- Euro Bölgesi iç ticareti Mart’ta yıllık yüzde 0.6 düşüşle 170.5 milyar euroya geriledi.

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