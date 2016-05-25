Euro Bölgesi maliye bakanlarının toplantısında Yunanistan'ın istediği oldu

Euro Bölgesi maliye bakanlarının Brüksel'de Yunanistan gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıdan Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılması kararı çıktı. Gece geç saatlere kadar devam eden toplantının ardından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın bugüne kadar uygulamaya soktuğu ve bundan sonrası için de önerdiği kemer sıkma tedbirleri memnuniyetle karşılandı. Atina'ya 103 milyar euroluk yeni kurtarma paketi diliminin gönderilmesine de onay veren Euro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'ın borç geri ödeme takviminin de daha uzun bir vadeye yayılması konusunda uzlaştı.

Toplantı sonrasında bir basın açıklaması yapan Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem, varılan anlaşmayı "Çok önemli bir ilerleme" olarak niteledi.

IMF: Borç sürdürülebilir değildi

Yunanistan, Temmuz ayındaki yüklü borç geri ödemelerini yapabilmek için acilen yeni yardım paketi dilimine ihtiyaç duyuyordu. Euro Bölgesi ise yeni kemer sıkma reformlarının yasalaşmasından önce mali desteği Atina'ya göndermeyeceğini ifade ediyordu.

Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılmasını isteyenler arasında toplantıya katılan Uluslararası Para Fonu da (IMF) bulunuyordu.

Yunanistan'ın toplam borcunun milli gelirine oranının yüzde 180 seviyesinde olduğunu hatırlatan IMF, "Borç yapılandırılmazsa bu oran 2060'ta yüzde 250'ye çıkar" diyordu.

Tarafların karşılıklı olarak tavizler verdiğini söyleyen IMF, "Kreditörlerin de mevcut Yunanistan borcunun sürdürülemez olduğunu kabullenmeleri önemli bir gelişme" dedi.