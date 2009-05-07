Euro bölgesi istikrar sinyali çaktı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean-Claude Trichet, Euro bölgesi ekonomisinin çok düşük seviyede belli belirsiz istikrar işaretleri gösterdiğini söyledi.



Trichet, AMB'nin gösterge faiz oranını yüzde 1'e çekmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, enflasyonist baskıların azaldığını, bu yılın ortasında geçici olarak eksi seviyelere ulaşması beklenen enflasyonun, yılın devamında artacağını ve gelecek yıl yüzde 2'nin altında olacağının tahmin edildiğini ifade etti.



"Son ekonomik veriler ve anketler, ekonominin ilk çeyrekte beklenenden daha zayıf olduktan sonra çok düşük seviyelerde belli belirsiz istikrar işaretleri gösterdiğini ortaya koyuyor" diyen Trichet, 2010 yılında aşama aşama düzelmeden önce Euro Bölgesi dahil dünya ekonomisindeki sıkıntının 2009 yılında iç ve dış talebin zayıf kalmasıyla süreceğini bildirdi.



Ayrıca, Euro cinsinden tahvil satın almaya karar verdiklerini, tahvil alımının büyüklüğünün 60 milyar avroyu bulabileceğini kaydeden Trichet, aldıkları kararların banka ve şirketlerin finans ihtiyacı koşullarını rahatlatmayı amaçladığını belirtti.



Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 0,6 ile rekor düşük seviyede seyrediyor.



Avrupa Komisyonu, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 4 daralmasını beklediğini açıklamıştı.



AMB, yüzde 4,25 olan gösterge faiz oranını, geçen yıl Ekim ayından bu yana yaptığı indirimlerle yüzde 1'e çekti.



