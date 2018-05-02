T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Euro Bölgesi imalat sektörü büyüme hızı 13 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) – IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi, Almanya, İtalya ve İspanya İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (İmalat PMI) verileri, Euro Bölgesi ekonomilerinde imalat sektörü büyümesinin hız keserek güçlü s

02 Mayıs 2018 14:07

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) – IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi, Almanya, İtalya ve İspanya İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (İmalat PMI) verileri, Euro Bölgesi ekonomilerinde imalat sektörü büyümesinin hız keserek güçlü seyrini devam ettiğine işaret etti. Fransa’da ise imalat sektörü büyümesi hızlandı.
IHS Markit’ten yapılan açıklamaya göre;
- Euro Bölgesi IHS Markit İmalat PMI verisi Mart’taki 56.6 düzeyinden Nisan’da 56.2’ye gerileyerek imalat sektörünün 13 ayın en düşük hızında büyüdüğüne işaret etti.
- IHS Markit/BME Almanya İmalat PMI verisi dokuz aydır düşüşte, Mart’taki 58.2 düzeyinden Nisan’da  58.1’e geriledi
- İtalya İmalat PMI verisi Nisan’da 53.5’e geriledi
- İspanya İmalat PMI verisi Nisan’da 54.4’e geriledi
- Fransa İmalat PMI verisi Nisan’da 53.8’e yükseldi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMayıs DHAIHS MarkitEuro Bölgesi AlmanyaSanayi Satın Alma Yöneticileri EndeksiPMIEuro BölgesiFransadaIHS MarkittenEuro Bölgesi IHS MarkitMarttakiNisandaIHS MarkitBME AlmanyaNisandaFransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24