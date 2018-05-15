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Ekonomi

Euro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0.4, yıllık yüzde 2.5 büyüdü

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Euro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0

15 Mayıs 2018 15:19

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Euro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0.4 büyüdü, yıllık büyüme ise yüzde 2.5 oldu.
Avrupa İstatistik Bürosu (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre hem Euro Bölgesi’nde hem de 28 üyeli Avrupa Birliği’nde (AB) ilk çeyrek ekonomik büyümesi yüzde 0.4 oldu.
Öncü GSYH büyüme verilerinin açıklandığı raporda şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:
“Euro Bölgesi’nde yıllık büyüme ilk çeyrek sonu itibariyle yüzde 2.5, AB’de ise yüzde 2.4 olarak gerçekleşti.
“Euro Bölgesi 2017’nin son çeyreğinde yüzde 0.7, AB ise yüzde 0.6 büyüme kaydetmişti.
“2017’nin son çeyreğinde yıllık büyüme oranları Euro Bölgesi için yüzde 2.8, AB için yüzde 2.7’ydi.
“2018’in ilk çeyreğinde ABD GSYH’si ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 büyüdü. ABD GSYH’si 2017’nin son çeyreğinde yüzde 0.7 büyümüştü.
“ABD GSYH’si ilk çeyrek sonu itibariyle yıllık yüzde 2.9 büyüdü. Bir önceki çeyrekte yıllık büyüme yüzde 2.6 olarak gerçekleşti.”

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