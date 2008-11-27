Euro bölgesi gelecek yıl da durgun olacak

Daha önce Euro Bölgesi'nin 2009'da binde 1 büyüyeceği tahminde bulunan AB Komisyonu hedefini küçülme yönünde revize edeceğini açıkladı.



AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Üyesi Joaquin Almunia, son ekonomik verilerin 2009'da küçülmeye işaret ettiğini belirterek "Daha önceki tahminimizi küçülme yönünde revize etmemiz gerekiyor" dedi.



Almunia, "2009 yılı da krizin sonu olmayabilir" uyarısında bulundu.



AB Komisyonu'nun sonbahar ekonomik raporunda, 15 üyeli Avro Bölgesi'nin 2009'da binde 1 büyüyeceği tahminine karşın, Uluslararası Para Fonu (IMF) binde 5 ve Ekonomik İşbirliği ve Klakınma Teşkilatı (OECD) binde 6 küçülme beklediklerini açıklamışlardı.

