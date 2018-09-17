Euro Bölgesi enflasyon oranı yüzde 2'ye geriledi

Euro Bölgesi'ndeki enflasyon Ağustos ayında hız kesti. Avrupa Birliği istatistik dairesi Eurostat'ın verilerine göre ortak para bölgesinde yer alan 19 ülkede kaydedilen enflasyon oranı yüzde 2 oldu. Temmuz ayında ay bazında yıllık enflasyon oranı yüzde 2,1 olmuştu. Avrupa Merkez Bankası yüzde 2'lik enflasyonu Euro Bölgesi'nin ekonomik gelişmesi açısından ideal oran olarak kabul ediyor.

Ancak enflasyonu yüzde 2 oranındaki istikrarlı düzeye oturtmanın zaman alacağı belirtiliyor. Avrupa Merkez Bankası hayat pahalılığı artış hızının 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 1,7 seviyelerinde seyredeceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası bu nedenle aşırı gevşek para politikasına "kısa adımlarla" son vermeyi düşünüyor. Öncelikle Almanya'da tartışma konusu olan tahvil alımları Ekim'den itibaren ayda 15 milyar Euro ile sınırlandırılacak.

Ekonomik durumda beklenmedik değişiklik olmaması şartıyla Avrupa Merkez Bankası yıl sonunda tahvil alımlarına son verecek. Ana faiz oranının ise en az bir yıl daha sıfır düzeyinde bırakılması bekleniyor.

Fiyat artışına yol açan faktörlerin başında enerji maliyetleri geliyor. Enerji fiyatları Ağustos ayında yüzde 9,2 oranında arttı. Gıda maddesi, alkollü içecek ve tütün mamullerindeki fiyat artışı da yüzde 2,4'lük oranla ortalamanın üzerine çıktı. Hizmet fiyatlları ise bir yılda sadece yüzde 1,3 oranında pahalandı.