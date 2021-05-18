T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,8 daraldı

18 Mayıs 2021 21:30

Avrupa Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 1,8 daraldı.

Diğer yandan Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılası ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,7 azaldı.

Üye ülkeler arasında ekonomisi yıllık bazda büyüyen ülkeler yüzde 1,5 ile Fransa ve yüzde 1 ile Litvanya olurken, en yüksek daralma yüzde 5,4 ile Portekiz’de görüldü.

Yılın ilk çeyreğinde Euro Bölgesi ve AB'de istihdam bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim ise Euro Bölgesinde yüzde 2,1 ve AB'de yüzde 1,8 düşüş oldu. 

Euro BölgesiEurostatAvrupa BölgesiEuro
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24