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Ekonomi

'Euro bölgesi dağılmayacak'

IMF Başkanı Domunique Strauss-Kahn, eoru bölgesinin yıkılmayacağını ancak daha iyi bir parasal birlik için birlikteki koordinasyonun daha fazla olması gerektiğini açıkladı.

21 Mayıs 2010 03:00

T24- IMF Başkanı Domunique Strauss-Kahn, Euro Bölgesi'nin yıkılma riski ile karşı karşıya olmadığını ancak, bölgede daha fazla koordinasyonun olmaması halinde parasal birliğin kötü çalışması riski bulunduğunu söyledi.


"Euro Bölgesi yıkılma riski içinde değil, risk kötü şekilde işlev göstermek" diye konuşan Strauss Kahn, Euro Bölgesi ülkelerinin birlikte çalışabilir olmaları gerektiğini belirterek, "Dürüstçe söylemek gerekirse, şu anda bu birlikteliği görmüyoruz" dedi.


Avrupa'da bir politikalara ve Avrupa'nın koordineli kararlar alma kapasitesine güven krizinin söz konusu olduğunu ifade eden Strauss-Kahn, ayrıca Avrupa'nın borçdan daha büyük probleminin büyüme olduğunun altını çizdi. Strauss Kahn, "Avrupa'nın gerçek sorunu çok fazla borcun olması değil, ancak büyümenin olmaması. Eğer Euro Bölgesi'nde yüzde 3 büyüme olsaydı, borç konusunda çok fazla konuşmazdık ve Euro'ya saldırılar olmazdı" diye konuştu.
(gazeteport)

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