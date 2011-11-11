'Euro bölgesi büyüme oranı sıfıra yakın olacak'

T24 - Avrupa Birliği, euro bölgesinin 2012'deki ekonomik büyüme oranı tahminini yüzde 1,8'den yüzde 0,5'e düşürdü.



Avrupa Komisyonu'nun ekonomi ve mali işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Avrupa'da büyüme hızının bir hayli yavaşladığını ve yeni bir küçülme riskinin söz konusu olduğunu söyledi.



Büyümenin azalması Avrupa'nın yaşanmakta olan borç krizinden çıkışını güçleştirecek bir faktör olarak görülüyor.



Son günlerde gittikçe belirsizleşen İtalya'nın mali durumunun etkisiyle finans piyasalarındaki gerginlik sürüyor.



Büyüme oranı öngörülerini gözden geçiren Avrupa Komisyonu, İtalya'da siyasi bir değişim yaşanmaması halinde, yüzde 120,5 olan kamu borçlarının gayrı safi yurt içi hasıla oranının 2012'de azalmayacağı uyarısında bulundu.



Komisyon İtalya'nın kamu borçlarının gayrı safi yurt içi hasıla oranının 2013'de 118.7'ye inmesini bekliyor.



Avrupa Komisyonu'nun Yunanistan'ın borç oranına dair 2012 tahmini ise yüzde 198.3 olarak açıklandı.



Avrupa bölgesinde süregelen mali sorunlar sebebiyle Uluslararası Enerji Kurumu da petrol talebine dair öngörülerini değiştirdi.



Kurumdan yapılan açıklamada, Avrupa merkezli ekonomik problemlerin finans piyasalarına etkisi ve küresel ekonomik küçülmeye yol açma ihtimalinin, petrole olan talebin azalmasına yol açmasının beklenebileceği söylendi.



