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Ekonomi

Euro 4.83'le rekor kırdı

Euro, 4.83'le tarihinin en yüksek seviyesini gördü

16 Mart 2018 19:02

Euro, 4.83'le tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Döviz kurları güne dalgalı bir seyirle başlarken, TL’nin kayıpları sürüyor. Dün 3,9054 liraya kadar yükseldikten sonra yeni güne 3.90 lira sınırında başlayıp 3,9150’yi gören dolar, son 3 ayın en yüksek seviyesine gelmiş oldu. Dolar, geçen 21 Kasım’da 3.9622 lirayla tarihi rekor düzeye çıkmıştı.
Euro da dün gün içinde 4.8250 lira ile yeni rekor düzeye çıktıktan sonra, yeni güne 4,80 – 4,81 lira aralığında başladı. Euro ilerleyen saatlerde 4,83 lirayı görerek yeni bir rekora imza attı.

Dolar tarihi zirveyi zorlayabilir

Analistler, teknik açıdan dolar/TL’nin 3,90’ın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 3,9830 zirvesinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

TL üzerinde satış baskısına neden olan tahvil faizlerinde yukarı yönlü seyir sürüyor. 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 12,83’de, 2 yıllık tahvil faizi de 13,83’te yer alıyor. Diğer taraftan dolar endeksi 90 civarında yatay bir seyir izliyor.

Altının gram fiyatı 164 liradan günü açıp 166 liraya kadar yükseldi. Ons altın ise 1320 dolardan işlem görüyor.

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