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Ekonomi

Euro 4.53'ü geçerek rekor kırdı

Eylül ayı cari işlemler dengesi verisi sonrasında dolar 3.88'i aştı

13 Kasım 2017 19:53

Güne yatay bir seyirde başlayan döviz piyasalarında öğle saatlerine doğru yaşanan hareketlilik öğle sonrasında Euro'da rekor getirdi. Euro/Türk Lirası 4.5317 TL'yi görerek rekor kırdı.

Euro/Türk Lirası kurunun 4.50 direncini destek konumuna getirdiğini belirten analistler, kurun bu seyrinde ısrarcı olması halinde yukarı yönde tepki vermeye devam edebileceğini düşünüyor. Yükselişte 4.55 direncine doğru ivmelenme izlenebileceği kaydediliyor. 

Dünya'nın haberine göre, cari açık verisi öncesinde 3.86 seviyesinin hemen altında yatay seyir izleyen dolar/Türk Lirası'nda Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama ve yüksek gelen cari açık verisi sonrasında hareketlilik arttı. Dolar 3.8887'ye yükseldi.

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