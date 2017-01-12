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Ekonomi

Euro 4,16'yı aşarak rekorunu tazeledi

Piyasada gözler, kurdaki hızlı yükselişin ardından Merkez Bankası'nda...

12 Ocak 2017 12:42

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,91 civarında seyrediyor. Euro 4,16'yı aşarak rekorunu tazeledi.

Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi yüzde 0.4 düşerek 101.42 oldu.

 

Lira negatif ayrıştı

 

Son dönemde siyasi gelişmeler, enflasyonun yükselişe geçmesi ve Merkez Bankası'nın TL'deki değer kaybını durdurmak adına gerekli adımları atmayacağı endişesi Türk lirasındaki kaybın derinleşmesine neden oluyor.

 

Bu yılki kayıp yüzde 10'u aştı

 

Dolar karşısında Türk lirasının yılbaşından bu yana kaybı yüzde 10'u aştı.

 

Gözler Merkez'de

 

Piyasada gözler, kurdaki hızlı yükselişin ardından Merkez Bankası'nda. Gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışan TL'deki kayba karşı Merkez'in atacağı adımlar kurun yönünde belirleyici olacak.

Merkez Bankası son olarak likiditeye yönelik adımlar atsa da bu doları frenlemeye yetmedi. Merkez Bankası 24 Ocak'ta yılın ilk faiz toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda alınacak kararlar yakından izlenecek.

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