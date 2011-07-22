Euro 2,40'la yeni rekor kırdı

T24 - AB liderler zirvesinden Yunanistan'a ikinci kurtarma paketinin çıkmasıyla piyasaların tansiyonu düşerken, Euro'da yeni bir rekor yaşandı. Euro 2,40'ı aşarak TL karşısında yeni bir rekor kırdı.
Avrupa ortak para birimi Euro 2,4000 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Dün güne 2,3720 lira seviyesinden başlayan, öğle saatlerinde 2,3800 lirayı aşarak rekor kıran ve 2,3970 lira seviyesinden günü tamamlayan Euro, bugün de açılışta 2,4050 seviyesini gördü.
Dün 167'yi geçerek 28 ayın zirvesine çıkan dolar bugün 1,66 düzeyinde seyrediyor.
Dünü yüzde 1.2 düşüşle kapatan İMKB'de Yunanistan'a yardım konusunda uzlaşılmasıyla hafif artış görülüyor.