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Spor

EURO 2024'te tek rakip Almanya

UEFA Genel Sekreteri Theodoridis, EURO 2024'ün ev sahipliği için Türkiye ve Almanya'nın dışında resmi başvuru yapılmadığını açıkladı

09 Mart 2017 11:48

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis basına yaptığı açıklamada, EURO 2024'ü düzenlemek amacıyla sadece Türkiye ve Almanya'nın adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Turnuvanın ev sahipliği sürecinde UEFA'nın zorlu bir karar vereceğine değinen Theodoridis, "Bu uluslararası organizasyonun ev sahipliği sürecinde iki güçlü ülkeden adaylık başvurusu geldi. UEFA İcra Kurulu için zorlu bir seçim olacak." ifadelerini kullandı.

UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği başvurusu yapan aday ülkeleri resmi olarak cuma günü açıklayacak. Adaylık başvurusu yapan ülkeler, turnuvaya hazırlık çalışmalarını gelecek yıl 27 Nisan'da UEFA'ya yollayacak. UEFA i̇se turnuvanın ev sahi̇bi̇ni̇ 2018 Eylül'de belirleyecek.

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Theodore TheodoridisUEFAEURO 2024

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