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Spor
BBC Türkçe

EURO 2024 Almanya'da: 5 soruda turnuva hakkında merak edilenler

17. Avrupa Futbol Şampiyonası'na format değişmediği takdirde yine 24 takımın katılması bekleniyor. 10 kentte 10 farklı statta oynanacak turnuva 32 gün sürecek ve 3 milyona yakın maç bileti satılacak. İşte turnuva hakkında bilinmesi gerekenler.

18 Ekim 2018 08:01

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), EURO 2024 organizasyonunu Almanya'ya verdi.

Almanya futbolda en son 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.

1988 Avrupa Futbol Şampiyonası da o zamanki adıyla Batı Almanya'da organize edilmişti.

İşte, EURO 2024 hakkında bilinmesi gerekenler.

Turnuvaya, format değişmediği takdirde yine 24 takım katılacak.

Almanya'daki 10 farklı kentte, 10 farklı stadyumda organize edilecek turnuva Haziran ve Temmuz aylarında 32 gün boyunca sürecek.

Toplam 51 maç yapılacak.

Almanya'da maçların oynanayacağı kentler ve stadlar şunlar;

Almanya'da karşılaşmaların yapılacağı stadlar şu anda kullanımda ve sadece Düsseldorf'taki Esprit Arena 2006 Dünya Kupası sırasında inşa edilmemişti.

Turnuvanın final karşılaşması yaklaşık 80 bin seyirci kapasiteli Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

2006 Dünya Kupası finali de aynı stadyumda oynanmıştı.

Turnuva için 2 milyon 780 bin maç bileti satılması bekleniyor. Satılacak bilet sayısı Almanya'nın Türkiye karşısındaki önemli avantajlarından biriydi. Çünkü Türkiye'nin sunumunda 300 bin daha az bilet satılacağı belirtiliyordu.

Oylamadan önce hazırlanan değerlendirme raporunda, organizasyonu Türkiye'ye vermenin riskler barındırdığı belirtilmiş, ülkenin insan hakları alanında bir aksiyon planı bulunmaması, birçok şehirdeki kısıtlı otel kapasitesi ve ulaşım altyapısı için gereken iş miktarının "kaygı yarattığı" kaydedilmişti.

Almanya'nın ise UEFA için "güvenli seçenek" olduğu yorumları yapılıyordu.

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