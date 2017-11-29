EURO 2024 Adaylığı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: \"EURO 2024, Türkiye\'ye yakışır\"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: \"Ev sahipliğini alacağımıza inanıyoruz\"

İSTANBUL, (DHA)

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylığı Koordinasyon Toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu\'nda yapıldı.

Toplantı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın yanı sıra adaylık dosyasında yer alan dokuz kentin vali, büyükşehir belediye başkanı ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören\'in ev sahipliği yaptığı toplantıya; TFF 1\'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Alaattin Aykaç ve Fuat Guguloğlu ile Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Toplantıda adaylık dosyasında yer alan kentleri; İstanbul Valisi Vasip Şahin, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Konya Valisi Yakup Canbolat, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci ve Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdurrahman Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Adar ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Özak temsil etti.

Ayrıca Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da toplantıda yer aldı.

BAKAN BAK: \"EURO 2024, TÜRKİYE\'YE YAKIŞIR\"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, toplantıda yaptığı değerlendirmede, \"2010 yılında, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na adaylık başvurusunda bulunurken henüz proje aşamasında olan stadyumlarımızın bugün çoğunu tamamlamış olmanın gururu ile adaylığımızı sürdürüyoruz. Son birkaç yılda yaklaşık 4 milyar TL\'lik yatırımla gerçekleştirdiğimiz 31 Stadyum projesiyle futbolda Avrupa tarihinde görülmemiş bir tesisleşme başarısına imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyonu alırsak ülkemize ve şehirlerimize ciddi katkı sağlamış olacağız. Değerli valilerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte yoğun şekilde çalışacağız. Bu milli bir görev. Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi bizim için avantaj. İnanıyorum ki Türkiye Euro 2024\'e ev sahibi olması durumunda, bölgesinde rol model ülke sıfatıyla ve Avrupa futboluna kattığı değerle bu şampiyona tarihine büyük bir farklılık katacak. EURO 2024 Türkiye\'ye yakışır\" ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN: \"EV SAHİPLİĞİNİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ\"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın himayelerinde ve hükümetimizin garantörlüğünde, bakanlıklarımızın yanı sıra siz değerli vali ve belediye başkanlarımızın destekleri ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğini alacağımıza inanıyoruz\" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını 27 Nisan 2018\'de UEFA\'ya teslim edecek. UEFA Yönetim Kurulu ise EURO 2024\'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018\'de yapacağı toplantıda açıklayacak.

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