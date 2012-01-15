'EURO 2020’nin evsahibi Türkiye olacak’

T24 - Alman Futbol Federasyonu DFB’nin müstakbel başkanı Wolfgang Niersbach, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.



İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu Alman futbolunun gelecekteki patronu, 2020 yılında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nın evsahipliğinin Türkiye’ye verilebileceğini söyledi. Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild’in haberine göre Wolfgang Niersbach, bu açıklamayı dün Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kentinde düzenlenen Aşağı Saksonya Eyaleti Futbol Federasyonu’nun yeni yıl toplantısında yaptı.

Kulislerde bu iddia konuşuluyor



Çeşitli konularda federasyon delegeleri ve gazetecilerle sohbet eden Niersbach, UEFA kulislerinde konuşulan bir iddiaya göre, üç kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemek için adaylık başvurusunda bulunan Türkiye'nin bu kez EURO 2020'nin evsahipliğini elde edeceğini kaydetti. Türkiye, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemek için de aday olmuş, ancak yapılan oylamayı 7’ye karşı 6 oyla kaybetmiş, turnuvanın Fransa’da yapılmasına karar verilmişti.

Şenes Erzik de söylemişti



EURO 2016’nın Fransa’ya verilmesinin ardından Temmuz 2010’da bir televizyon programına katılan UEFA Birinci As Başkanı ve İrca Kurulu Üyesi Şenes Erzik de “2020’deki şampiyonanın Türkiye’ye verilmesini garanti olarak görüyorum” demişti. Erzik, Fransa’nın sadece bir oy farkla kazanmasının UEFA Başkanı Michel Platini için “kötü bir sürpriz” olduğunu, Fransa'ya bu kadar çok muhalif oyun çıkmasının, zaten çok iyi bir projeyle aday olan Türkiye’nin 2020 için şansını önemli ölçüde artırdığını kaydetmişti. Ancak Türkiye’de devam eden şike soruşturmasının bu süreci ne yönde etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

Karar iki yıl sonra verilecek



Türkiye, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na evsahipliği için aday olmuş ancak bir oy farkla turnuvayı Fransa'ya kaptırmıştı. EURO 2020'nin hangi ülkede düzenleneceğine dair kararın Mayıs 2014’te verilmesi bekleniyor. Bu yılın ekim ayında yapılacak DFB genel kuruluna tek aday olarak girecek olan ve Alman Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilmesine kesin gözüyle bakılan Wolfgang Niersbach’ın, gelecek yıl da UEFA İcra Kurulu üyeliğine getirilmesi bekleniyor. Dolayısıyla “EURO 2020 Türkiye’de düzenlenecek” diyen Niersbach da 2014’deki oylamaya bizzat katılabilecek.





