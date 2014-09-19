EURO 2020’nin ev sahipleri açıklandı



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın organizatör şehirleri arasında Münih de yer aldı. İsviçre'nin Cenevre kentindeki törende şampiyonaya ev sahipliği yapacak 13 ülke UEFA Başkanı Michel Platini tarafından açıklandı.

Buna göre Almanya'nın Münih kenti 3 grup maçının yanı sıra 1 çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapacak. UEFA'ya bu yönde adaylık bildiren Alman Futbol Federasyonu, 2024'teki finalleri tek başına düzenlemek istiyor.

UEFA beklendiği gibi yarı final ve final için tercihini Londra'dan yana kullandı. Şampiyonanın final ve yarı final karşılaşmaları İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

EURO 2020'deki diğer çeyrek final ve 3'er grup maçının oynanacağı şehirler Azerbaycan'dan Bakü, Rusya'dan St.Petersburg ve İtalya'dan Roma oldu.

Son 16 ve diğer grup maçlarının oynanacağı şehirler arasında ise Danimarka'nın Kopenhag, Romanya'nın Bükreş, Hollanda'nın Amsterdam, İrlanda'nın Dublin, İspanya'nın Bilbao, Macaristan'ın Budapeşte, Belçika'nın Brüksel ve İskoçya'nın Glasgow kentleri yer aldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 60'ncı yılında ilk kez ve bir defaya mahsus olmak üzere bir veya ikiden fazla ülkenin ev sahipliğinde düzenlenmesi fikrini UEFA Başkanı Michel Platini ortaya atmıştı.