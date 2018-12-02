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Spor

EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu

EURO 2020 eleme gruplarında Türkiye'nin rakipleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk oldu

02 Aralık 2018 17:42

EURO 2020 eleme gruplarında Türkiye'nin rakipleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra oldu. 

 

Diğer eşleşmelerse söyle:

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu : Fransa, İzlanda, TÜRKİYE, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn 

Kura çekimi öncesi


EURO 2020 eleme grupları kura çekiminde ülkeler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılarına göre belirlenen sıralamaya göre 7 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, 3. torbada yer alırken, UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin play-off aşamasına kalan ülkeler için ise ayrı bir torba oluşturuldu.

Oluşturulan torbalarda şu takımlar yer aldı:

Uluslar Ligi: İsviçre, Portekiz, Hollanda, İngiltere

1. Torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya

2. Torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

3. Torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail

4. Torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya

5. Torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları

6. Torba: Letonya, Lihtenştayn, Andorra, Malta, San Marino

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