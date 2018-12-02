EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu

EURO 2020 eleme gruplarında Türkiye'nin rakipleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra oldu.

Diğer eşleşmelerse söyle:

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova



B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg



C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus



D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık



E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan



F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta



G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya



H Grubu : Fransa, İzlanda, TÜRKİYE, Arnavutluk, Moldova, Andorra



I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino



J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

Kura çekimi öncesi



EURO 2020 eleme grupları kura çekiminde ülkeler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılarına göre belirlenen sıralamaya göre 7 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, 3. torbada yer alırken, UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin play-off aşamasına kalan ülkeler için ise ayrı bir torba oluşturuldu.



Oluşturulan torbalarda şu takımlar yer aldı:



Uluslar Ligi: İsviçre, Portekiz, Hollanda, İngiltere



1. Torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya



2. Torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya



3. Torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail



4. Torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya



5. Torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları



6. Torba: Letonya, Lihtenştayn, Andorra, Malta, San Marino