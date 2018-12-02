EURO 2020'de eleme grupları belli oldu

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri için grup kuraları çekildi. Türkiye H grubunda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri (EURO 2020) kura çekimi, İrlanda’nın başkenti Dublin'de yapıldı.

H grubunda yer alan Türkiye, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti

Almanya ise C grubuna düştü. Panzerler bu grupta: Hollanda, Kuzey İrlanda, Estonya ve Belarus karşısında mücadele verecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, turnuvaya katılmaya hak kazanacak. Son dört ülke ise play-off maçlarının ardından belirlenecek. Eleme gruplarında maçlar Mart - Kasım 2019 tarihleri arasında oynanacak. 12 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki finallere ilk kez 12 ülke ev sahipliğinde yapacak.

EURO 2020 Elemeleri'nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

DW/UÇ,EC

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