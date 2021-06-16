EURO 2020 | Turnuvanın beşinci gününde neler oldu?

Portekiz 3-0 Macaristan

Otoritelere göre Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en zor grubu olan F Grubu'nda heyecan bugün başladı. İlk maçta son şampiyon Portekiz, ev sahiplerinden Macaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu heyecanı başladı.

Budapeşte'de, Macaristan'ın ev sahipliğinde oynanan Macaristan-Portekiz maçında Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Karşılaşma, 3-0'lık Portekiz üstünlüğüyle noktalandı.

Uzun süre aradığı golü bulamayan Fernando Santos'un ekibi, 84. dakikada Raphael Guerreiro'nun savunmadan sekerek ağlarla buluşan şutuyla öne geçti.

Bu golden üç dakika sonra, kazanılan penaltıda topu filelere gönderen Cristiano Ronaldo, durumu 2-0'a getirdi.

90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, farkı 3'e çıkarttı ve maçın skorunu tayin etti: 3-0.

Bu sonuçla son şampiyon Portekiz, turnuvaya galibiyetle başladı. İki ekip, EURO 2016'da da grup aşamasında karşılaşmış ve mücadele 3-3 sonuçlanmıştı.

Cristiano Ronaldo, attığı gollerle Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kasımpaşa'da ter döken Kevin Varga da 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Almanya 0-1 Fransa

EURO 2020 F Grubu maçında Fransa ile Almanya erken final niteliğindeki mücadelede karşı karşıya geldi. Fransa, Hummels'in kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

EURO 2020'nin en zorlu grubunda son iki Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Almanya, Münih'te kozlarını paylaştı.

Allianz Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı. Horozlara galibiyeti getiren golü 20. dakikada Mats Hummels kendi kalesine attı.

GOL: Pogba, havadan attığı pasla sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Hernandez'i topla buluşturdu. Hummels, Hernandez'in ortaya çevirdiği topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi.

Bu galibiyetle Fransa turnuvaya 3 puanla başlarken ev sahiplerinden Almanya ise ilk maçından puan çıkaramadı.

Almanya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçını kaybetti.