EURO 2020 şampiyonu İtalya, Dünya Kupası'nda yok!

Kuzey Makedonya, 90+2'de Trajkovski'nin golüyle İtalya'yı 1-0 yenerek play-off finaline yükseldi ve Portekiz'in rakibi oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.
EURO 2020 şampiyonu İtalya evinde tam anlamıyla bir şok yaşadı. Kuzey Makedonya 90+2'de Aleksandar Trajkovski'nin golüyle Gök Mavililer'i eledi.
Kuzey Makedonya, Dünya Kupası play-off'unda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
İtalya 2018 Dünya Kupası'na katılamamıştı. Türkiye, Roberto Mancini'nin takımıyla salı günü Konya'da karşılaşacak.